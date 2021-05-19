盛達(3027)佈局綠能儲能產品多年，成果開始顯現，盛達電業預計今年6月底完成儲能櫃第1條產線，目前盛達電業亦努力爭取美國儲能大廠代工訂單，希望下半年能陸續開始外銷，儲能前景看俏，盛達獲買盤力挺，股價連兩天漲停。

全球力推減碳，帶動綠能及儲能商機，盛達佈局儲能市場多年，開始進入收割期，有望成為公司營運成長新動能。

盛達董事長陳忠延表示，太陽能、離岸風電等綠能因不是24小時供電，容易引起電網不穩，因此儲能設備很重要，盛達在台灣建立儲能產品的研發團隊，公司出售大陸東莞廠後，亦在台灣宜蘭建置生產儲能電池櫃新廠，預計6月底儲能櫃第1條產線完成，可月產數十個由一顆顆電池封裝、焊接及堆疊的電池模組，未來精進生產效率後，預期3條產線可月產300到400個電池堆(Stack)。

盛達目前除爭取台電儲能與輔助服務，亦爭取美國儲能大廠OEM訂單，希望下半年能開始外銷。

盛達第1季稅後盈餘為445萬元，每股盈餘為0.05元；累計前4月合併營收為2.86億元，年成長19.02%。

(時報資訊)