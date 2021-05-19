美國4月新屋開工數衰退及科技股下挫，隔夜美股收在全日低點。今日台股開跌33.77點，面板、傳產前來救駕，大盤隨即翻紅，但盤中多空激戰，呈現震盪格局，最高站上16273.98點，最低則下探至16009.76點，高低點落差264.22點，終場雖不敵空方但跌幅收斂，收跌13.32點或0.08%，報16132.66點，日K再度翻黑，成交量為4383.14億元。

今日外資(不含外資自營商)賣超293.8156億元，投信買超21.9528億元，自營商賣超5.9984億元，三大法人賣超277.86億元。其中，外資再次變心，終止連2日買超，本月來累計賣超794.66億元。

盤面上，電子權值股偏空，防疫概念漲多拉回，傳產、面板接棒撐場。晶圓雙雄乏力，台積電(2330)多於盤下震盪，收跌0.87%、報567元；聯電(2303)小幅開高後走低，收於平盤價48.3元。鴻海(2317)收跌1.87%、報105元。聯發科(2454)收跌5.13%、報943元。大立光(3008)相對其餘權值股表現好，收漲0.87%、報2890元。觀察類股，鋼鐵人、航海王合作無間，齊心守萬六。鋼市看俏，鋼鐵股收漲7.93%，稱霸大盤；航運股收漲7.79%，緊追在後；線纜股收漲5.02%，位居類股漲幅第三。玻璃收漲3.75%，位列第四，由中釉(1809)領漲、漲幅5.43%，冠軍(1806)、台玻(1802)分別收漲逾4%、3%。

鋼鐵股中15檔紅通通，如中鴻(2014)、新鋼(2032)、官田鋼(2017)、第一銅(2009)、新光鋼(2031)、海光(2038)多檔炙手可熱。航運股不讓其專美於前，共6檔登頂，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)揚帆，中櫃(2613)、慧洋-KY(2637)同樣強勢攻頂。國際銅價再漲，線纜股同歡，華榮(1608)、億泰(1616)、榮星(1617)強登漲停，華新(1605)、大亞(1609)均收漲逾6%。光電股收漲3.18%，位居第五，面板雙虎友達(2409)收漲5.68%、群創(3481)勁揚8.21%；同為面板族群的彩晶(6116)受多頭追捧，漲停鎖在19.65元。安集(6477)受惠綠能題材，今收下第2根漲停。遠距教學、辦公促使筆電銷量大增，華碩(2357)收漲逾6%、宏碁(2353)收漲約2%。

昨日好景曇花一現，今日台股缺乏上攻力道，惟傳產撐起大局，成功守護萬六。技術面部分，5日RSI為47.66，10日RSI為42.73；9日K值為35.52，9日D值為32.40；20日乖離率為-3.98。展望後市，康和證券投資總監廖繼弘分析，短線電子、航運及鋼鐵股有機會輪流反彈，跌愈深者反彈力道強，建議反彈檢視個股走勢強弱調整，調節跌破季線轉中空、Q1財報及4月營收不理想的弱勢股，留意能守在季線上或彈回季線、季線仍上揚之相對強勢股，或已拉回中期整理後，9周KD值從低檔交叉向上的轉強股。

(時報資訊)