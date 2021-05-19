來自愛沙尼亞的新創公司Bolt本周在德國九大城市推出電動滑板車租借服務，Bolt號稱是同類服務中規模最大，價格超低廉，最具挑戰力的競爭對手。

27歲執行長Markus Villig在接受路透訪問時指出，公司提出的價位是真正每個人都可以負擔得起。Bolt提供的電動滑板車，每分鐘0.05歐元，每小時為3歐元。

Bolt的競爭對手包括Tier、Lime和Voi，他們希望以靈活的交通方式取代市內的汽車服務，為注重公共衛生的疫情下提供更好的替代選擇。

Bolt在歐洲的路上已經擁有13萬台電動滑板車，在德國的柏林、慕尼黑、漢堡等九個城市有1.5萬輛提供租借服務。

執行長表示，包括叫車服務、電動腳踏車、食品外送、快遞或汽車共享服務等，都可能使用到Bolt技術平台。

Bolt希望今年把業務推廣到歐洲150個城市，作為1億歐元投資策略的一部分，成為歐洲最大的微型移動服務供應商。

Bolt在2020年底從D1資本夥伴的帶領中，獲得1.5億歐元的融資；該公司希望今年稍晚能尋求進一步的金援，以便能占領爆炸性成長的市場。

(時報資訊)