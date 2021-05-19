因應新冠疫情在本土大爆發，許多機構已實施居家辦公，加上各級學校也已全面停課，短期內民生物資有需求大量增加的趨勢，生產商為滿足民眾所需，加班在所難免；勞動部表示，除一般平日，休息日或休假日之加班規定外，雇主尚可適用「勞動基準法第32條第4項」及「第40條」有關「天災，事變或突發事件」的特殊加班規定要求勞工加班，然而應加倍給薪，也應於7天內補假。

不少行業及學校因應嚴峻疫情，紛紛落實居家防疫，短期民生物資需求激增，相關製造、物流、通路商等為配合民生物資需求趕工生產及運送，往往有加班需要，也因此超過加班上限的規定，因此該情境下適用「勞基法第32條第4項」及同法「第40條」有關「天災，事變或突發事件」的特殊加班規定。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，「勞基法第32條第4項」規定，因天災，事變或突發事件，雇主若讓勞工在正常工作時間外工作，得將工作時間延長，但應於延長開始後24小時內通知工會或當地主管機關備查，期間加班應加倍給薪，並於事後7天內給予補假休息。

黃維琛指出，本項特殊加班規定主要運用於「平日」或「休息日」的加班，加班費應依「勞基法第24條」計發，當日延長的工時連同正常工作時間均不受1天不得超過12小時的限制，其延長工作時間得不併入1個月不得超過46小時的限度計算。

至於「勞基法第40條」規定，特殊加班規定運用的假日包括國定假日、特別休假及例假，雇主在符合「天災，事變或突發事件」法定要件下得停止勞工例假或休假，並要求勞工繼續工作，也不受「不得連續工作超過6日」原則性規範，但仍須加倍給薪、事後補假休息，以及延長開始後24小時內報請當地主管機關核備。

(中時 )