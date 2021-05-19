屏東縣防疫進入準三級警戒，為貫徹屏東防疫17新措施，屏東縣聯合稽查小組於15日起針對全縣八大特定行業及休閒娛樂場所業者完成全面勸導，卻仍有業者不信邪，警察局查獲2家養生館違規營業，將移送衛生局開罰。

為配合防疫措施，警察局持續針對轄內視聽歌唱業、三溫暖業、舞廳業、舞場業、酒店（家）業、酒吧業、特種咖啡茶室業、電子遊戲場、釣蝦、電子遊戲、KTV、複合店、網咖、夜店（PUB)、理容按摩視聽複合店、按摩、油壓、養生舘、陪侍小吃部、護膚店、資訊休閒業（主題餐廳）、休閒麻將舘等八大特定行業及休閒娛樂場所，自5月16日起至6月8日期間暫停營業，籲請業者配合防疫。

屏東縣警局長李文章表示，近日國內疫情嚴峻，部分特定行業易成為防疫破口，造成本土確診案例激增，引發社會恐慌，為避免類似情事發生，警方將持續配合縣府各目的事業主管機關雷厲風行地執行防疫稽查工作，並呼籲業者應共體時艱，落實「暫停營業」等防疫措施。

(中時 )