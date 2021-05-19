證交所今（19）日舉行今年第一場雙向互動視訊會議，由台北大學教授王怡心安排該校會計研究所碩士生，採線上研討方式參與。證交所提醒初入股市的年輕人，可透過公開資訊觀測站，多研究公司的財務狀況與基本面，建立扎實的投資基本功。

證交所提醒，現在社群媒體眾多，年輕人往往沒有時間及資訊來源進行專業的分析，很容易受到社群媒體發布消息的影響，今年初美股GameStop軋空事件，就是很好的例子，如果投資人把社群媒體訊息作為投資決策的唯一參考，往往就會成為最後那隻沒吃到起士卻又被夾住的老鼠。

此次遠距視訊互動教學，除了安排「上市制度簡介」及「可延伸報導商業語言（XBRL）簡介」簡報說明外，並就學生所提出的各項問題，詳細解說並分享實際案例，參與師生均給予正面的回饋意見。證交所表示，歡迎各校持續進行遠距教學合作案，並將安排雙向互動視訊會議，提供年輕人專業的證券知識與正確的理財觀念。

(工商 )