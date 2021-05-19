旱災中央災害應變中心19日召開第13次工作會報，並配合防疫措施採視訊會議。由於5月豐水期以來，幾無降雨，水情持續嚴峻，需加強節水力道因應，經檢討後，宣布自21日起桃園市及新北市林口區水情燈號，調整為減量供水橙燈，台南及高雄地區每月1,000度以上的工業用水戶節水力道，從目前11％，再提升至13％。

另即日起至5月31日前，若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，自6月1日起新竹地區，由減量供水橙燈，調整為分區供水紅燈。至於苗栗、台中及北彰化地區延長分區供水停水時間8小時，並持續審慎應對及落實各項節水管控作業。

旱災中央災害應變中心指揮官-經濟部長王美花指示，去年自5月22日梅雨過後，迄今360日來無顯著降雨，去年無颱風、冬雨少、今年春雨未至、5月豐水期以來，也幾無降雨，統計水庫集水區，自6月迄今降雨僅807毫米，為年平均降雨量約三分之一，水情為史上最嚴峻。

此次透過中央及地方合作，提前部署全力節水調度、運用前瞻建設成效、推動緊急抗旱水源計畫1.0及2.0等抗旱作為，已設法將枯旱對民眾用水的影響，降至最低。

由於目前全台主要水庫蓄水量持續下探，部分水庫蓄水率已低於一成，為提前因應後續梅雨降雨，不如預期情境，需進一步強化節水力道。

桃園市及新北市林口區減量供水橙燈，以每月1,000度以上工業用水戶節水13％為目標，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者減量20％；新竹地區分區供水紅燈地區，採供水5天、停水2天措施，並以節水15％為目標。其中，部分地區具獨立供水系統或支援管網，可採減供15％、不實施分區供水方式進行。

另外，苗栗、台中及北彰化地區維持水情紅燈，惟需要再加大節水力道，自6月1日起停水時間，由每周停水二天，再延長8小時，即「二天又8小時」。換言之，停水時間，由原訂停水日凌晨零時，提前至前1日晚間10時開始；復水時間由零時延後至上午6時。

依照氣象分析組目前預估近期午後雷陣雨機率增加、6月上旬有梅雨降雨可能，但降雨區域與雨量，仍有不確定性，在確定降下雨量改善水情前，仍必須持續節水及整備相關抗旱應變措施，目前政府及民間皆全力積極推動抗旱2.0各項工作，已完成新增水量達每日45萬噸，為原目標量2.5倍以上，5月底前將達成每日52萬噸目標，即刻投入救旱，也請大家持續攜手合作節水，共度這有紀錄以來最嚴峻的旱象挑戰。

(工商 )