因應國內疫情警戒升級，配合政府政策，待19日全國版實聯QR Code系統正式開放後，高雄捷運與高雄輕軌傍晚起亦將全系統啟用。而配合各級學校全面停課，企業配合政府政策以分區分流、在家辦公等方式避免群聚。高捷公司為保障旅客權益，針對各式月票及90天無限搭乘方案旅客可按比例退費或展延，請民眾待疫情緩解後擇日辦理，另針對捷運離峰時刻表亦將進行調整，請搭車民眾提早出門。

關於各式月票使用者(含高雄認同/學生認同卡定點月票、企業月票)，效期內如遇政府宣布停班或停課，且無搭乘捷運行為，於方案效期失效後，攜帶設定效期之卡片及相關證明文件至各捷運站服務台即可依「非人為因素」標準申請按停班、停課天數退費。90天無限搭乘方案使用者，效期內如遇政府宣布停班或停課，且無搭乘捷運行為，可辦理效期展延14天，後續如停班、停課期間延長異動，將再另行公告。相關作業細節，將於5月31日前公告，民眾於110年12月31日前皆可辦理退費或效期展延作業，請旅客配合政府防疫規定，待疫情緩解後再行辦理，以減少不必要之外出。

為加強防疫，高捷公司除每日收班針對捷運及輕軌車站、列車加強清潔消毒之外，針對旅客接觸較頻繁之機器設備如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等增加清潔頻率為每4小時一次，針對部分熱點，每1小時擦拭一次，後續亦將配合衛生局及中央疫情指揮中心積極防疫，針對各車站與列車持續維持高規格清潔消毒作業。自即日起，捷運尖峰時刻維持原行駛班距，離峰時刻將會進行調整，並將持續觀察人潮情形，滾動調整行車班距，敬請旅客提早出門安心搭乘。

高捷再次提醒，配合防疫，敬請旅客配合實施實名搭乘，民眾進入捷運系統內務必全程佩戴口罩以免受罰，如感冒或身體不適則請佩戴口罩並盡速就醫，避免使用大眾運輸工具。

(工商 )