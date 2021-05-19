中央流行疫情指揮中心於19日宣布，即日起至同月28日止，提升全國其他地區為第三級警戒區域，司法院院本於防疫優先原則，並維持公務正常運作決定配合，擴大居家辦公措施實施範圍，司法院及所屬機關之人員，都可居家辦公。

司法院表示，任職在司法院及所屬機關之全部人員，得經機關首長核准，居家辦公，司法院院及所屬機關將基於維持公務正常運作之原則，調配人力；與居家隔離者、居家檢疫者、疑似病例者、接觸確診病例者有接觸者，得經機關首長核准，居家辦公。

(中時 )