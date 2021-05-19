全國3級警戒 司法人員得居家辦公 15:132021/05/19 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全國3級警戒，司法人員得居家辦公。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心於19日宣布，即日起至同月28日止，提升全國其他地區為第三級警戒區域，司法院院本於防疫優先原則，並維持公務正常運作決定配合，擴大居家辦公措施實施範圍，司法院及所屬機關之人員，都可居家辦公。 司法院表示，任職在司法院及所屬機關之全部人員，得經機關首長核准，居家辦公，司法院院及所屬機關將基於維持公務正常運作之原則，調配人力；與居家隔離者、居家檢疫者、疑似病例者、接觸確診病例者有接觸者，得經機關首長核准，居家辦公。 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 (中時 ) #居家辦公 #司法院 #全國 #所屬 #機關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫護迅速動員 民生物資供給無虞 04:102021/05/18 話題觀察 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 居家學習爆紅 電信巨擘搶商機 04:102021/05/18 財經要聞 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 無視「準3級」警戒 竹市香山區KTV照常營業遭開罰 11:252021/05/18 生活 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 社會熱門新聞 熊貓砍薪「動態費剩10元」 外送員罷工停滿車庫：休自主防疫假 - 社會 阿公店小姐全員脫逃中失聯超過百名 警方追緝堵破口 - 社會 土城男不戴罩爆打21歲店員 頭頂縫12針恐怖照曝光 - 社會 中市議員張耀中之子墜露台亡 一周內痛失兩位至親 - 社會 【阿公店揭密】玩法型態愈來愈多樣 外配攻佔主要陪酒市場 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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