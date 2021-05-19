花蓮縣內323站社區據點隨縣府升級防疫準三級後全面停站至28日，長者、弱勢及街友的關懷照顧進而遭受影響，社會處表示，相關的關懷服務不會因而喊卡，除請社工以電訪方式隨時掌握關懷對象狀況，亦會請社福機構盡量定時到宅送餐及發放防疫物資，社會處也會提供關懷專線03-8225178供弱勢使用，希望大家不要因爲負擔加重而隱埋疫情。

花蓮縣內社區各據點，如文健站、福建站、長青大學、樂齡中心等，即起停課到28日，縣府社會處長陳加富說明關懷弱勢照顧因應措施，針對縣內行蹤較飄忽的街友目前共約30名，社工與志工仍會持續關懷，並定時發放防疫相關物資，宣導防疫措施，亦協調縣內2大機構提供沐浴及用餐服務。

針對經濟弱勢部分若有如防疫救護車、防疫計程車、防疫旅館等額外的自費負擔項目，一律由縣府支應，若有其他困難也可以向社會處聯繫，陳加富呼籲，若有覺得疑似感染或是確診，請盡快通知衛生局或社會處，「不要因擔心經濟負擔而隱瞞疫情」。因疫情而失業的勞動者，縣府目前尚有38個安心上工的職缺，民眾可到就業服務站詢問。

陳加富說，老人服務也不因疫情而打烊，關懷據點期間會定時透過電話向長者問安，共餐服務全面停止，長者若有需求，可由志工協助送餐，期間一定會讓長者有熟食享用。由於近日用電量飆升，不少地區輪流限電，社會處也要求安養中心與老人機構，做好相關備載及系統檢整確保能持續供電讓維生系統能運作。

托嬰中心、公托家園及居家托育服務即起關閉到28日，增加不少家長的困擾，陳加富說，若家長真的不能向公司請假，可以和「原」收托單位協商，請他們繼續收托，不過一次人數不能太多。

此外，各區社福中心及新住民服務中心期間仍會在門口設置臨時服務台持續提供服務，藉以保護社工及諮詢民眾的安全，而保護性個案部分只要不是必須面訪部分改一律採成電訪，若是社會處開放的個案，則會配合社工各種措施，降低其他問題的衍生。

社會處也呼籲雇主在防疫期間，盡量不要讓員工及外籍移工移動到外縣市，尤其不要到北上群聚，「沒有工作的日子就在家休息」。若民眾還有其他需求，社會處也開設的關懷關線03-8225187，只要是社會處的管轄範疇都會持續提供服務，包括食物銀行、請領物資等，不過一切皆會配合防疫措施實行。

(中時 )