日本國民女神新垣結衣死會了！據日本媒體報導，32歲新垣結衣今(19日)透過經紀公司發表聲明，宣布與合拍電視劇《月薪嬌妻》搭檔星野源結婚，令粉絲震驚不已。同時，新垣結衣更宣布離開目前的經紀公司LesPros娛樂，與星野源今後將以夫妻身分，一同在演藝圈打拚。

新垣結衣外型清純又擁有169公分高挑身材，曾演出《東大特訓班》、《父女變變變》、《空中急診英雄》、《王牌大律師》等多部人氣日劇，2016年更憑著《月薪嬌妻》晉升為新一代國民老婆，人氣銳不可擋。

新垣結衣不僅因為演出《月薪嬌妻》奠定其一線女星之位，戲外更與男主角星野源傳出緋聞，今更透過經紀公司宣布閃婚喜訊。隨後星野源也親自在社群網站證實此事，他在聲明中甜蜜又略帶歉意地表示：「在這個非常艱難的時期，因為私事非常抱歉，這次，我星野源要和新垣結衣結婚了。希希望今後也能互相扶持，累積豐富的時間。雖然是兩個不成熟的人，但是希望大家能夠給予溫暖地關注，今後也請多多指教。」

至於讓全天下男粉絲心碎的星野源，其實也大有來頭。現年40歲的星野源不僅會演戲，還是作家與創作歌手，因與新垣結衣演出《月薪嬌妻》爆紅全亞洲，親自演唱的主題曲《戀》也大受好評，並登上NHK紅白歌合戰。他2019年更宣布舉辦5大巨蛋巡迴演唱會，成為桑田佳祐、小田和正、福山雅治、ATSUSHI（放浪兄弟主唱）之後，史上第五位站上日本五大巨蛋的個人男歌手。

(中時新聞網)