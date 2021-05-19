桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心19日宣布桃園新增16起確診案例，桃園市新聞處長詹賀舜和衛生局專委黃翠咪公布已疫調的足跡，包括台鐵、台茂購物中心、屈臣氏藝文店、全家、萊爾富、7-11等超商全上榜，15名確診者包括苗栗建商曾於11日到訪的金沙酒店女員工（案2344），另有5人有萬華活動史，呼籲有重疊足跡者自主健康管理。

詹賀舜指出，因案2507初步調查沒來過桃園、也沒住桃園，已轉介給新北疫調，因此今日桃園新增15例本土，年齡介於7歲至70多歲之間，有萬華活動或接觸史有5人（案2342、2343、2346、2347、2412），其中案2347為自強國小小一生，因和家人到萬華而確診，同學也已匡列。另外確診者接觸者2人（案2341、2410），1案為金沙酒店（案2344）也就是苗栗建商來酒店接觸匡列確診的，尚在調查中7人（案2345、2348、2508、2509、2510、2511、2512）。

相關足跡包括17日台茂購物中心、自強國小、良門安親班、大苑子龜山店，光是711八福店、711福僑店、美聯社福國店、COCO都可廣福店、大潤發平鎮店等，地點遍及桃園、蘆竹、中壢、楊梅、龜山、八德、平鎮、大溪等8區，全桃園只剩5區沒有相關足跡。

詹賀舜說，現在全台已升級三級，呼籲出門務必戴口罩，會有稽查小組稽查，路人也可以拍照後打1999檢舉。

(中時 )