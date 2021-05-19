公平會19日委員會議通過，Aon plc（Aon）與Willis Towers Watson Public Limited Company（WTW）結合案，依公平法規定，不禁止其結合。

公平會表示，Aon與WTW為國際保險經紀及管理顧問公司，在台均分別設有子公司怡安保險經紀人公司、怡安管理顧問公司、韋萊韜悅保險經紀人公司及韋萊韜悅管理顧問公司經營相關業務。

公平會指出，Aon透過股份轉換方式取得WTW全部股份，且控制該公司的業務經營及人事任免，並達到申報門檻，依法提出結合申報。雙方在台灣市場重疊的業務分別為保險經紀服務、再保險經紀服務、退休福利服務、健康與福利顧問及人力資本顧問。

公平會指出，在保險經紀與再保險經紀服務部分，經徵詢保險業主管機關、國內大型企業、產險公司及競爭對手的意見，評估雙方結合前後市場占有率變化，及分析雙方及競爭對手參與大型企業、產險公司之招標採購紀錄等，發現結合前雙方彼此雖具有高度替代性，但結合後仍有其他競爭者可對參與結合事業持續施加競爭壓力。

公平會表示，況且保險經紀與再保險經紀服務的買方，都是擁有豐富議價經驗及抗衡力量的大型企業及保險公司，可以制衡或抵銷參與結合事業提高報酬或降低服務品質之能力。至於退休福利服務、健康與福利、人力資本顧問部分，徵詢多家雙方現有客戶的意見，都表示市場上有許多替代選項，轉換供應來源不困難，不致有限制競爭之疑慮。

(工商 )