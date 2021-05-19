醫福會執行長王必勝表示，集中檢疫所的功能，是一個分流、讓病人可以得到適當照顧、得到隔離的目的，讓醫療量能可以保持，台北市、新北市都有平台，今天升為三級之後，會建立良好平台。目前全台共還有2000房集中檢疫所。

王必勝表示，目前加強版集中檢疫所有很多醫護每天多次體溫通報，也會有電話關懷，也引進視訊平板，對於擔心的病人可以透過平板傳回血壓、體溫，有惡化會隨時轉住院。有症狀也會開給藥物，生活上的照顧也不會有問題，確診民眾收到衛生局通知後可入住

王必勝表示，全台共有39所處，4500間，軍事營區、學校等都有設置，旅館也有11間，可以使用的還有2000間，隨著集中檢疫幾解除隔離後量能還會再釋出，量能上是足夠的。

王必勝表示，集中檢疫所的規劃從疫情開始就已經開始，目前已經服務了4萬人次管理系統完善，不是一朝一夕可以立刻建立起來，這是確確實實的超前部署

對於現在其他縣市也有少量的相似設施，王必勝說，歡迎現在才要加入的縣市，不明白的地方可以提供參考。

(中時 )