歐陽龍、傅娟的次女歐陽娜娜，臉蛋姣好、身材高挑，在大陸演藝圈相當活躍，一舉一動都是話題。3天前她才因疑沒穿內在美惹出「故意露點」風波，昨（18日）再PO一系列學院風穿搭照，又引起熱議。

歐陽娜娜18日在社群平台更新貼文，上傳一組學院風青春照，畫面中，她綁著兩條麻花辮，畫著甜美妝容，身穿知名品牌拼接上衣，翻領、麻花設計及衣袖的抓皺層次，都充滿少女氣息，下身搭配蘇格蘭灰藍底百褶裙及米色泡泡襪，露出性感的絕對領域，當她微微墊高腳尖，甚至還秀出腿根及雪白半臀，清純又不失火辣的打扮，再度讓粉絲看瘋了，狂刷留言：「好漂亮哦美女」、「準備變辣妹嗎」、「麻花辮也太可愛」、「我愛甜妹」、「好漂亮！！多穿裙子吧」。

想不到這組照片再度被酸民批評，原來歐陽娜娜穿的上衣，去年早就被南韓天團BLACKPINK成員Jisoo亮相過了，Jisoo當時下身搭配短裙和短襪，辣秀纖細美腿，整體比例看起來絕佳；反觀歐陽娜娜穿著退流行的泡泡襪，不但腿部線條被遮住，還沒有加分效果，不僅被網友狂酸，又扯到前三天的「故意露點」風波，狠嗆：「她是以不穿內衣凸出兩個X頭來引人注目…最近微博的熱搜哦。」

歐陽娜娜為何被網友嗆「故意露點」？原來她在16日貼出穿著牛仔吊帶褲和細肩帶背心的照片，遭網友抓包疑沒穿內在美，還有人痛批這穿著根本是「心機綠茶穿搭」，她的粉絲忍無可忍，硬起來力挺歐陽娜娜：「人家有穿衣自由」引爆網路鍵盤戰，還登上微博熱搜。

(中時新聞網)