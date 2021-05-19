33歲香港女星白雲，擁有傲人的好身材上圍35E、甜美形象，於2016年與江俊霖結婚，經常在個人社群平台裡展現魔鬼身材，日前在個人IG分享與愛犬Cash的日常互動，讓不少粉絲朋友們羨慕愛犬Cash實在好幸福!

女星白雲目前飼養2隻毛小孩，一隻性格是理性、高冷，另外一隻性格則是熱情、瘋狂，剛好像是自己兩面的極端性格，每當穿著性感低胸服裝，露出爆乳與細長美腿，自嘲愛犬Cash像是主動型男友，日前穿搭一深黃色低胸爆乳裝，在拍照的畫面中，愛犬Cash不自覺主動向白雲索吻，並撲倒在沙發上，讓粉絲朋友們喊：「超羨慕! 」

女星白雲表示 :「30歲之後看淡了很多事，以前會很在意他人用異樣的眼光看自己的胸部，在乎朋友說請用寬鬆的衣服和我們一起吃飯，我會感到自卑，並盡量掩蓋自己。」發現穿不適合的衣服， 會立刻讓自己變壯碩，經過一段時間思考後:「性感是我的最喜愛的，從我是骨子裡就很真實地存在，不要管誰說了什麼，就拋棄自己原來所愛的穿搭方式。」表示，做自己是在這個世界上，最不丟人的一件事。

不少網友在白雲與愛犬合照的貼文下留言表示: 「很美麗」、「好羨慕狗狗有一個有愛心的主人 泰友愛了」、「我都想最妳第三隻」、「放開那女孩」、「我想做訓練在妳心口上的第三隻小狗」、「兩隻狗都好搞笑」、「寧願做隻貓做隻狗 也不願意做情人」。

(中時新聞網)