台新金(2887)今舉行第一季線上法人說明會，2021年第一季台新金控營運表現較去年同期有相當亮眼的高度成長，銀行及各主要子公司獲利動能皆表現強勁回升力道，該公司第一季稅後淨利45億元，每股稅後盈餘0.37元，股東權益報酬率11.08%，每股淨值為13.5元。在保德信人壽併購申請進度方面，台新金總經理林維俊則表示，仍積極與主管機關溝通，並盡最大努力配合各種監理要求，目前也取得美國保德信同意予以併購展期，且進行細節磋商，希望能夠早日取得核准。

台新金表示，今年的疫情比去年嚴重，會密切注意個人無擔保放款的風控，而法金部分今年首季的NPL降到至0.12%，較去年同期再下滑了10個基本點。

在海外佈局的進度方面，林維俊也表示，台新銀行泰國曼谷辦事處各項開辦前準備順利進行中，預計於6月28日正式開業，台新銀行納閩分行及吉隆坡行銷服務處，目前仍加緊趕工，可望在第三季開業正式對外服務；越南隆安分行亦仍持續申設中，新據點開業後將與香港、新加坡、東京、布里斯本海外分行串聯，建構完整的海外台商融資平台，提供客戶最佳跨國金融服務，提高銀行海外獲利占比。

台新銀行首季的存、放款業務表現方面，總存款餘額成長9.1%，總放款餘額成長7.4%，台、外幣放款分別成長7.9%、5.6%，財富管理手續費收入在保險銷售強勁帶動下較去年同期成長13.5%，個人信貸也有不錯的表現，較去年同期成長10.1%。在信用卡業務方面，有效卡數已突破405萬戶，特店家數上升至15.8萬家，仍舊維持市場領先地位。在子公司台新證券的業務表現方面，經紀業務市佔率保持2%以上，承銷業務回溫，截至上個月月底，承銷主辦案件的金額及案件數居市場第二名，第一季台新證券稅後淨利3.9億元，佔金控整體獲利達9%，站穩獲利第二支柱角色。在資本結構方面，金控資本適足率127.9%，銀行資本適足率15.9%，資本結構持續穩健；台新銀行授信資產品質維持良好，逾放比及覆蓋率分別為0.13%及覆蓋率966.1%。

此外，對於純網銀開業後是否對台新造成影響？台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行是數位金融創新的領先者，Richart數位帳戶市占率穩居領先地位，獲客動能持續強勁，運用深化客群經營及多元產品策略，維持市場領先地位。而領先業界創新推出的Richart Life生活金融生態圈，結合跨界商戶策略夥伴，將行動支付、點數兌換與各項生活優惠串聯，持續提供更多生活應用場景的優惠與服務，以深化客戶體驗、提升黏著度，創造獨有的競爭優勢。

(時報資訊)