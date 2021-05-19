抓到了！台南市政府環保局在屢經民眾陳情的偏遠地區熱點重要路口架設監視器，提供稽查人員即時監控。監視器架設完成後，近日就發現一輛剛傾倒完營建廢棄物的砂石車準備駛離，隨即會同白河警分局攔檢查獲，偵訊後將涉案司機及土地管理人，依違反廢棄物清理法移送台南地檢署偵辦。

市府環保局指出，從今年起利用監視設備，協助稽查人員掌握偏遠、較常被偷倒廢棄物的熱點狀況，目前為止已裝設5組移動攝影機，1組固定攝影機，共查獲3件違規案件。如果再加上警局道路入口攝影機的協助，今年共查獲16件違規案件。未來還將再視預算增設監視設備。

環保局表示，為遏阻不法業者隨意隨地傾倒廢棄物破壞環境生態，選定庄內里棄置熱區重要出入口處架設1台監視器監控，日前稽查人員檢視影像時，眼尖看到畫面出現了新闢道路，直覺不對勁，研判是為了避開監視器而開設，方便不肖業者前來傾倒廢棄物，立即會同員警前往稽查，當場查獲移送法辦。

環保局還說，被查獲傾倒廢棄物的地點為白河區庄內里偏僻處，同一地點已有多次放任傾倒營建廢棄物的不良紀錄；同時，據相關資料顯示，該土地管理人曾多次仲介他人傾倒廢棄物，最久可追溯到2016年。至於偷倒廢棄物涉及行政刑罰，涉案的砂石車司機、慣犯土地管理人，最高將面臨5年有期徒刑，並可裁罰1500萬元罰金，也會要求偷倒者6月底前完成清理責任。

環保局長謝世傑強調，該局陸續查獲地主提供土地，任意供非法傾倒營建廢棄物，作為土地整平之用；鑑於任意傾倒營建廢棄物是不被允許的行為，土地關係人應善盡管理之責，閒置土地應設置圍籬等阻隔設施或監視設備，以防止土地、倉庫遭非法用途，像是在租約中應明訂地主有權查看出租地並定期巡查，觀察土地及廠房是否被堆置廢棄物。今年該局還將結合警方，在高速公路交流道及重要道路進行可疑車輛攔查，以遏止不法業者載運廢棄物非法傾倒。

(中時 )