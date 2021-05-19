泰民五月底入伍當兵。（SM娛樂提供）

泰民14歲就作為SHINee的成員出道。（SM娛樂提供）

泰民繼去年11月發行正規三輯《Never Gonna Dance Again ： Act 2》後，才半年的時間便帶著迷你三輯《Advice》回歸歌壇，同時這也是泰民入伍前的最後音樂作品。2008年，年滿14歲的泰民作為SHINee的成員出道、2016年發行首張個人專輯，透過團體與個人活動在全球獲得超高人氣。如今出道已13年、年滿27歲的他，是團體中僅剩尚未當兵的成員，就在上月19日泰民透過直播親自向粉絲宣布確定於五月底入伍，也難得在鏡頭前哽咽落淚；對於泰民入伍的消息，除了不捨的粉絲外，因泰民國中生形象太過鮮明，且出道至今沒有太大變化的童顏外貌，引起韓網熱烈討論，大喊「為何國中生要當兵」。

對於SOLO回歸，泰民表示今年除了團體活動與個人專輯外，還有演唱會與許多行程同時進行著，對於個人回歸反倒沒有實感；泰民也曾在直播中自招近來忙到連吃飯的時間都沒有，但想到能在入伍前多多展現、回報粉絲的喜愛，連忙碌也變得有意義、感到十分滿足。每次專輯都在挑戰展現新面貌的泰民，自言此次的概念是「君王」，從造型開始嘗試接髮等就能看出變化，並提到新專輯包含其內心情感與想說的話，嘗試了全新的風格。另外，專輯收錄曲〈If I could tell you〉請到師姐太妍合唱，泰民表示一開始是公司的提議，而自己也想和前輩合唱，很感謝前輩爽快的答應。

泰民將在本週四開始進行音樂節目打歌活動，展現新歌舞台，專輯發售前一小時，泰民進行直播與粉絲同歡倒數，成員珉豪驚喜現身為泰民打氣，與泰民一起聆聽收錄曲Highlight，直言自己很想陪伴泰民至直播結束，但不想模糊焦點，後被工作人員利用提詞趕離現場，離場前留下對泰民新專輯的祝福並叮嚀泰民「要記得吃飯、不要太常發牢騷」。泰民最後也與粉絲相約明年聖誕節相見。專輯發行後，不僅佔據韓國實體銷售通路排行冠軍、橫掃41個地區iTunes專輯排行榜一位，並登上日本LINE MUSIC TOP 100排行榜的冠軍，受到全球廣大粉絲的喜愛。

(中時 )