全台升級三級警戒，新北市長侯友宜今下午3時舉辦疫情記者會表示，新北市今天徵用一棟旅館安置輕症、無症狀確診者，均是一人一室、專棟專用的空間，將在5月21號啟用，由醫護人員跟警力全天進駐，「如果一間不夠，還會再增第二間」。
侯友宜說，希望大家用徵用旅館方式，讓專責醫院作為專門重症確診者所用；此外除了板橋有篩檢站外，新北市今天一口氣再增三處快篩站，另外還有17間醫院開放篩檢，新北市目前共有21處篩檢站，光是昨天1天就篩檢了3747人，累計3天達9343人，「篩檢量不斷擴大、採檢，把確診個案找出來。」
媒體追問，板橋快篩站陽性率高達4.8％，新北是否針對板橋區跟中和區多設置？侯友宜說，新北市有29個區，只能採取重點部署，把確診個案找出來，新北市會隨著疫情熱區移動性設置快篩站，像是三蘆地區若疫情上升、就會快速設置部署，「畢竟醫療能量有限，要逐步部署」。
(中時 )
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