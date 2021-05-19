30歲陳姓女子19日凌晨駕車經過高雄捷運美麗島站，突然撞上捷運站標示牌，由於車禍發生在新興分局旁，巨大碰撞聲響引起員警衝出查看，該女驚嚇過度且車頭凹陷，呆坐車內動彈不得，警消救援發覺女子滿身酒氣，果真酒測值超標，除將她送醫外，也依公共危險罪究辦。

陳女今凌晨3時20分駛白色轎車，沿新興區中正三路往東行駛，經過中正三路與中山一路口後，突然失控偏向，撞上美麗島捷運站3號出口標示牌及花圃，自撞的巨大聲響劃破寧靜夜，更驚動一旁新興分局1樓中山路派出所員警，火速趕往營救。

車子因劇烈撞擊，引擎蓋凹陷嚴重，陳女雖身體多處挫傷，但意識清楚，不過，她似乎被這突如其來的自撞而嚇破膽，神情呆滯坐在駕駛座內，警消探詢其狀況，遲遲無法言語，警消緩緩將陳女抬出送上擔架，趕緊送醫檢查。

陳女渾身酒味，員警也對她酒測，血液酒精濃度幾近每公升1.0毫克，幾乎爛醉，經醫院評估，先住院觀察；警方表示，這件車禍初判又是酒駕釀禍，將待陳女酒醒後再行問製筆錄，全案將依公共危險罪查辦。

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(中時 )