國內疫情升溫，今天更宣布全台進入三級防疫警戒，使得民眾越來越害怕染疫，相關問題也越來越多，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期1922防疫專線天天被打爆，通話量屢創新高，因此在記者會上整理出3大民眾最常問的問題，一次解惑，像是與確診者密切接觸怎麼辦、採檢結果何時出來、去過確診者足跡怎辦，以下為近期民眾進線1922常見問題懶人包：

●我有朋友/家人被通知確診，至今我還沒收到衛生單位通知，該怎麼辦?

如果您與確診個案於症狀發生前3天至隔離前有過密切接觸，包括同住、共同用餐、或會面對面15分以上接觸，請先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知。

等候期間如果出現疑似症狀，請聯繫衛生單位採檢，且禁止搭乘大眾運輸工具 。或撥打1922，再依指示就醫或前往篩檢。

朋友、家人確診，自己至今沒收到衛生單位通知怎麼辦。（指揮中心提供）

●我已經完成採檢，檢驗結果何時會出來？等候檢驗結果期間該注意什麼？

如果您的檢驗結果為陽性，將由地方衛生單位主動通知您並安排就醫；若您於採檢後3天仍未接獲通知，表示您的檢驗結果為陰性。

提醒採檢後3天內應避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具，且外出時應全程佩戴醫 用口罩。

採檢結果何時出來？（指揮中心提供）

●我最近會去確診者去過的地點，該注意什麼?

若您沒有出現疑似症狀，請進行自我健康監測，期間可正常生活或上班、上學，以及搭乘大眾運輸工具外出，但務必落實全程佩戴口罩。

如出現疑似症狀，請佩戴醫用口罩前往社區採檢醫院，應避免搭乘大眾運輸工具，並告知醫師接觸史、暴露史。

去過或即將要去確診者足跡怎麼辦？（指揮中心提供）

(中時新聞網)