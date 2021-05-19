抓住資本市場的「超額利潤」。中信金控首季稅後獲利197.09億元，大幅成長62％，其中獲利52％以上來自子公司台灣人壽，中信金總經理吳一揆19日在線上法說會上表示，此種占比「應不是常態」，主要是去年及今年資本市場會有超額獲利的機會，台壽一定會抓住機會，但最終還是希望中信銀獲利占金控的2/3、台壽占1/3。

台灣人壽首季稅後獲利102.96億元，比去年同期成長143.3％，占中信金首季獲利52％，中信金表示，主要是台壽資金成本下降到3.05％，比去年同期少了35個基本點（1基本點等於0.01百分點），加資本市場行情佳所致。

台壽資深副總葉栢宏亦表示，今年首季實現股債資本利得達150億元，股債各半。台壽首季避險後投報率高達5.45％，高於資金成本，即有顯著利差益，獲利因此大幅增加。

但吳一揆表示，台壽資產約占中信金資產的30~35％，與今年首季獲利占比52％不符，但放眼同業，即首季獲利前二名金控國泰金控與富邦金控，其壽險子公司首季獲利占比，亦與其資產占比不同，「獲利占比超出預期」，都是因為目前資本市場有超額獲利機會，所以要抓住機會，實現獲利，吳一揆表示，去年與今年應都是這樣的情況。

亦即2020年與2021年資本市場的多頭行情，推升金控下壽險子公司獲利超出預期，但未來應會回歸資產占比。

中信金亦同時公布，台灣人壽2020年底隱含價值（EV）達2,254億元，比2019年底成長7.95％，以台壽股數計算每股EV為40.3元，若以中信金股數計算每股EV則是11.6元。即去年底光台壽的價值，就足夠讓中信金股價值11.6元，若以三成資產占比來推估，中信金股價應有33元以上的水準，以19日收盤價22.25元來看，亦是「委屈」。

台壽到3月底可運用資金達1兆9542億元，首季將基金部位調降，提高海外債券及不動產的投資，海外固定收益占比已從60.7％，因為去年剛獲准提高海外投資3％，因此台壽今年會著重加碼海外固定收益，抓住殖利率向上的機會，另外就是對優質不動產亦會加碼，股票部分則要找穩健、經常性收益型，會視台壽的資本適足率與淨值，伺機加碼。

(工商 )