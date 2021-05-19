新光三越明起聯手台灣大車隊，250家餐飲啟動「美食外送服務」。（新光三越提供）

全台升級第三級警戒全通路都超前部屬，且採滾動式防疫隨時調整，百貨已全面防疫升級，量販、超市加強備貨。百貨部分，新光三越全台15店、遠東百貨全台11店與遠企購物中心、遠東SOGO全台7店、微風6店目前皆已全面防疫升級。

新光三越全台15家分店已同步執行全館實聯制、縮短營業時間為12時至20時、員工分流上班等升級措施；並會持續嚴謹落實環境消毒、全程口罩配戴、量溫、手部消毒、員工健康狀況監測追蹤等各項措施，將積極配合政府防堵疫情發展，確保顧客及員工的健康安全。此外，新光三越APP美食地圖skm eat明（20日）起聯手台灣大車隊打造百貨唯一的自有專屬外送車隊，250家餐飲專櫃啟動「美食外送服務」，打造美食一條龍服務。

SOGO全台分店昨（18日）起至28日調整營業時間，百貨11時30分至20時30分、超市9時至20時30分；並啟動員工分流上班機制，分A/B組輪流上班，配合政府規定提供員工申請「防疫照顧假」；且強化自營電商istore服務，鼓勵消費者多加利用美食平台外送服務，全台各店均設置外送平台統一取貨區。

遠百全台分店及遠企17日至28日營業時間調整為12時至20時，且已全面實施入館「實聯制」登記，並採取2次「實聯制」，入館登錄後，在餐飲、專櫃、超市等再度登記，是台灣首個實施2次實聯的百貨。總公司員工採A、B組分流上班；鼓勵消費者餐飲多採外帶的方式，以減少聚集。

微風配合政府防疫升級，視保護員工與顧客健康安全為首要任務，即日起至28日調整營業時間為12時至20時，全館以「滾動式防疫」因應，加強人流控管，全面採實聯制、並全額補助正職同仁施打AZ新冠疫苗，啟動員工分流上班機制。目前有3種入館方式，包含APP會員、網路登錄、紙本，其中，微風APP 17日起已使用會員實聯制，打開相機掃碼，無須再填寫資料，一秒就能通關。

量販、超市方面，家樂福全台已全面實聯制，關閉多處入口，僅一口出入口管理，民生和防疫物資部分會盡可能請廠商備貨；全聯將推出PX Pay會員實聯制，讓消費者更快速實聯制登錄。

微風APP 17日起就啟動會員實聯制，打開相機掃碼，無須再填寫資料，一秒就能通關。（微風提供）

(中時 )