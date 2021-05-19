自疫情升溫以來，各大百貨、賣場、餐廳，甚至便利商店都開始實行實聯制的控管措施，但卻因為仍未有統一的系統，也有個資外洩的疑濾，而今（19日）行政院就聯同政委唐鳳，發表了與電信及民間業者合作迅速開發的「簡訊實聯制」系統，不管是新舊手機，都能輕鬆上手實聯制。
全新的「簡訊實聯制」系統總共有3大方法：
針對有智慧型手機的民眾，可以透過掃描QRCode後，即會跳出連結，點下後就會轉到到已把資料輸入好場所代碼的簡訊介面，使用者直接把訊息發送即可。
2. 針對智慧型手機及有使用LINE「疾管家」官方頻道的使用者，只要打開「疾管家」再點開「實名制掃碼」，掃描店家的QRCode，一樣會跳出連結，點下後再發送簡訊即可完成。
3. 針對沒有相機、掃描QRCode功能的手機用戶，也能直接打開簡訊功能，在收件人欄輸入1922，在訊息欄位填下場所代碼，再發送簡訊就能完成實聯制。
而此次推出的「簡訊實聯制」所有發出的簡訊都是免費的，由電訊業者完全吸收費用，而且跟「臺灣社交距離」APP一樣，並不會留下個資給店家，而簡訊紀錄也僅留電信業者端，供指揮中心作疫調使用，資料也只會保留2個潛伏期時間的28天，不管是公務機關、公共運輸、店家或小攤販都能使用，民眾也不必再擔心個資留在不同的店家，或填寫實體筆紙實聯制紀錄時，會被其他客人或店家看到個資，而店家今（19日）起下午3點即可申請場所代碼，希望商戶及消費者都能落實參與，保護別人、也保護自己。
(中時 )
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