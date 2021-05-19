因應國內疫情警戒升級、降低群聚感染風險，全國各級學校及公私立幼兒園19日起，學生在家學習、停止到校上課。市議員邱素貞接獲多起家長投訴，抱怨無法登入；她希望教育局等單位應落實做好停課期間，在家視訊教學的相關配套措施。市府教育局強調，操作如遇問題可聯絡學校提供技術協助。

市議員邱素貞表示，學生在學校上課有老師監督，學習情緒比家裡專心，但疫情嚴峻時期，停課是防疫不得已的權宜措施；部分家長因無法登入，不習慣電腦上課向她陳情，希望改善遠距線上教學等問題，避免讓家長手忙腳亂影響日常生活與作息。

李姓家長指出，為準備視訊上課，小朋友跟家長忙成一團，不是無法聯網就是畫面一直轉，甚至出現「錯誤」畫面，難道是要「逼死家長嗎」？邱素貞孫女瑄瑄就讀國中一年級，瑄瑄說，在家用電腦視訊上課很新鮮，但網路卡卡的常連不上，很不習慣在家用電腦視訊上課。

女兒唸國小一年級的媽媽陳育涵說，19日英文老師用google的meet做線上教學，請大家上線加入meet視訊會議；第一次家長操作時手忙腳亂，等到連結好進入時，老師已經快下課了，根本沒上到什麼課。女兒就讀高一的家長黃曉琪說，女兒長大了，自己會安排，線上教學沒問題不會擔心。

教育局表示，因應防疫停課學校採線上教學，協助學生居家防疫學習不中斷，各校應預先通知學生上課進行方式，並指導學生提前登入相關學習平台，操作如遇問題可聯絡學校提供技術協助。

教育局強調，學生在家中學習係使用家中網路頻寬，建議學生進行線上學習時，家中其他設備停止觀賞影片等流量較大的網路活動，以利學生線上課程進行順暢。

(中時 )