最近美國的一場摔角比賽發生可怕一幕，一名摔角選手的褲檔被另一位選手點燃，沒想到火勢快速蔓延到全身，讓他痛苦在地上打滾，讓全場都嚇壞了！這場摔角比賽在印第安納州舉行。選手在賽前先互相嗆聲，並用一些手段來羞辱對手，而其中一名選手同意讓對方在自己褲檔上點火，再快速撲滅火勢。

My favorite part of this INSANE video is the way I captured Steve at the end. I’m cackling pic.twitter.com/dYrRRHwiVW — Ally (she/they) 💞 (@blazexx3) May 15, 2021

沒想到除了羞辱到對方，甚至有點玩笑開過頭了，從畫面中看到被點燃褲檔的選手坐著，沒想到火勢迅速蔓延到雙腿，對方趕緊拿像除草機工具撲滅火勢，不過火勢沒停還竄到全身，畫面非常驚悚，也讓被點火這名選手痛苦不堪在地上打滾，這是雙方萬萬沒想到的後果。更扯的是現場沒有其他合格滅火裝置，所以大火一發不可收拾讓所有人都驚呆。接著只剩選手自己來回翻滾，觀眾則嚇到不行一直慘叫，到後來一群人急忙圍住選手試圖救他，但火勢仍沒有被撲滅，但好在最後這位選手沒有生命危險，算是不幸中的大幸。

而這樣的比賽源自於WWE的「地獄比賽」，內容有點偏表演性質，所以雙方會準備一些橋段來演出，不過此賽事非正規的WWE，也沒有在很正規的比賽場地舉行，所以選手和現場的人員都沒什麼經驗，才會導致不堪設想後果，有網友說：「為何從頭到尾都沒看到滅火器？」還有人直接批評：「別說滅火器了，連水好像都沒有！」也有人對冒生命危險比賽的人表示同情，他說：這樣的犧牲只能換到沒多少薪水，這就是業餘和職業選手嚴重薪資差距！」

(中時新聞網)