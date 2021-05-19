台灣近日一周內兩度分區限電引爆民怨，卻也讓「輪流停電組別」成為眾人關注焦點，不過日前就有一名女苦主抱怨，之前才確認自家是A組，原以為可以免去停電之苦，沒想到收到最新的台電帳單後卻發現被改成E組，讓她瞬間眼神死。

原PO昨（18日）在臉書社團《爆怨2公社》PO文指出，自家的電費帳單直到上一期的「輪流停電組別」都顯示為「A組」，沒想到近日收到的最新一期帳單卻被更動為「E組」，讓她錯愕直呼「有人發現停電組別被改了嗎？上一期的帳單都還是A組，這次的帳單就被改E組…」。

原PO表示，自家的電費帳單直到上一期的「輪流停電組別」都顯示為「A組」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書社團）

由於前兩次分區限電苦主是C、D組，台電針對緊急分區停電規則也做出修改，將依照A組至F組六組輪流實施，因此若下波限電，將從E、F組開始，以此類推。

也就是說，停電組別由A組變E組的原PO，將是下一波停電的苦主，不少網友紛紛留言直呼「滾動式停電，快去準備手電筒吧」、「完了！等等原PO家要準備停電了」；原PO也無奈表示「昨天看上期帳單還在高興是A組，今天收到收據，暈倒！」

針對組別無預警更動，台電也證實，若是民眾所屬區域的變電所進行設備汰換工程，台電方面就會配合進行相關用電線路的調整。

另外，根據台電公告「全台用戶停電編組規劃」，A、B組為「緊急限電編組」，當系統因突發事件致電力嚴重不足，會以A、B順序輪流緊急限電，每次50分鐘；而C、D、E、F組為「計劃性限電編組」，用戶分布全台，計劃限電時會由C組開始分區限電，每輪50分鐘，C組用戶均輪完後，再開始輪D組，依此類推。

(中時新聞網)