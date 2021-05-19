亞蔬打包1萬1771個備份種原，19日裝箱空運至挪威。（亞蔬提供／劉秀芬台南傳真）

因應氣候變遷，亞蔬加速加量送種原至末日地窖保存。（亞蔬提供／劉秀芬台南傳真）

亞蔬世界蔬菜中心自2008年起，每年運送種子至挪威「末日地窖」的斯瓦爾巴全球種子庫儲存，19日再度把48種蔬菜作物，超過1萬1771個備份種原打包裝箱空運至挪威，這次寄送的種原是歷年來最多的一次，亞蔬種原備份率已達45％，2025年可以把亞蔬的種原9成都送到挪威保存。

亞蔬主任沃培睿博士表示，亞蔬種原來自158個國家的456種作物，約6萬5000多個種原，提供改良蔬菜作物所需的遺傳多樣性，隨著氣候的變化，保護種原工作更為重要，種原中的遺傳多樣性可滿足人類對耐熱和抗旱蔬菜的需求。

種原庫經理方佐威表示，亞蔬非常重視這些寶貴資源的管理，透過種原備份存放在其他種子庫，以及長期儲存在斯瓦爾巴全球種子庫，確保這些種原現在與未來的安全。

此次運送到斯瓦爾巴全球種子庫的種原，亞蔬種原庫團隊自2019年9月開始繁殖、收集特定作物的種子，2020年1月採收種子，並依作物種類將清洗後的種子乾燥處理3至6個月，確保種子含有適當水分以利長期儲存，最後將種子密封在鋁箔袋中，放置塑膠容器內保存，19日寄送後需要10天才能抵達斯瓦爾巴全球種子庫。

斯瓦爾巴全球種子庫位於挪威北冰洋斯瓦巴群島上，是專門設計來保護世界農業多樣性和遺產的長期種子庫。亞蔬與斯瓦爾巴全球種子庫也簽署「黑盒子」存放協議，只有委託方可以取用所儲存的種子，未經存放者許可，任何人不得觸摸種子，如果原始存放的種子遺失或毀損，可要求將種子退還。

方佐威說，亞蔬除運送高品質的種子到斯瓦爾巴全球種子庫，並監測種子的活性，如果種子開始老化就要進行再生及更換。

(中時 )