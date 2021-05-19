中央流行疫情指揮中心今（19）日發布全國三級警戒，連江縣疫情指揮中心立即配合辦理，下午宣布強制佩戴口罩公告，如有未戴口罩者一律拍照存證，依違反傳染病防治法第36條處3000元至1萬5000元罰鍰，由警方加強巡邏執行。

連江縣疫情指揮中心配合三級防疫政策，要求民眾配合以下措施：

1、外出時全程配戴口罩。

2、避免不必要移動、活動或集會。

3、停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。

4、自我健康監測（有症狀應就醫）。

5、營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6、職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施如異地、遠距辦公、彈性時間上下班（如異地、遠距辦公、彈性時間上下班）。

7、餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8、婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。

9、公共場域、大眾運輸加強清消。

連江縣疫情指揮中心表示，今日大陸越界漁船5人已完成安置及採檢，目前來馬遊客確診者2案，密切接觸者24人，每日電話關懷2次持續追蹤其健康狀況，目前健康情形良好。民眾如有疫情相關問題，可撥打連江縣疫情指揮中心24小時專線0963-772-160、防疫專線1922。

(中時 )