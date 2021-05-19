亞東醫院群聚感染案再擴大，目前累計已有14人確診，外界都擔心會不會有其他醫院淪陷，新北市衛生局長陳潤秋19日表示，目前除了亞東醫院只出不進，採檢陰性繼續隔離、觀察外，已請各醫院提高警覺性，新入院病人一律要採撿，並定期採檢住院病人，也請醫護人員注射疫苗。

亞東醫院爆院內感染，17日1名86歲確診者病逝，18日下午新增2名護理師，19日上午再發現1名病人、1名病人家屬、1名看護二次採檢時呈陽性反應，目前累計14人確診，院方表示，已於今日上午陸續對匡列者進行第3次採檢。

(中時 )