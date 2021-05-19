民進黨首度視訊中常會 蔡英文提三件事務必協助。（ 民進黨提供）

疫情升高為第三級警戒，民進黨首度中常會採用視訊，身兼黨主席蔡英文總統在會中致詞提出三件事請大家務必協助；她說，中央地方一定要合作、黨公職、幹部務必幫政府緊盯假訊息，並協助澄清、對防疫務必保持信心。

蔡英文致詞時指出，因應疫情，上週起中央黨部各項會議，都已經以視訊召開，今天是第一次線上常會。謝謝今天參與會議的常委、中評會主委，及黨部同仁們，共同配合防疫措施。

她說，這幾天疫情升溫，警戒升級，昨天也已經宣布各級學校停課；化學兵全力投入消毒、疫調人員努力清查足跡。醫護人員堅守崗位，也有許多基層醫師站出來支援篩檢。民眾配合減少外出、店家配合實聯制，台灣人在這次的表現真的很團結。

她指出，現在的第一要務就是防疫，防疫是全民總動員，尤其我們是執政黨，每個人更是要以身作則，一起來打贏防疫這一仗。

她說，有三件事情，要請大家務必協助；首先，中央地方一定要合作。尤其是執政縣市政府，務必做好示範，全力配合指揮中心的防疫指引。我相信只有中央地方並肩作戰，防疫才能做得更周全，保護大家的安全。

她說，第二，黨公職、幹部務必幫政府緊盯假訊息，並協助澄清。過去這幾天，網路社群平台出現大量的假訊息，打擊防疫信心、干擾防疫工作。

她強調，防疫視同作戰，打假訊息就是戰場上的關鍵戰役。對於假訊息，除了全力偵辦，也要請所有的黨公職、幹部同仁，收到假訊息，隨時要互相提醒，並通知中央黨部，會有專員處理假訊息。

她說，黨中央也要隨時因應，運用所有能使用的管道，即時澄清，不要讓假訊息擴散出去，打擊大家的防疫士氣。

她說，第三，對防疫務必保持信心。民進黨執政就要滿五年，大家都理解執政確實不簡單，挑戰會不斷地來。但過去每一次的挑戰都能夠因應，這一次也不例外。

她說，例如外界討論疫苗取得的問題，早上陳指揮官已經向她報告，今天下午會有40萬劑AZ疫苗抵達台灣，昨天她才到指揮中心聽取疫苗廠的簡報。目前外購疫苗、國產研發的進度，都在掌握中，指揮中心會持續妥善安排施打順序，讓民眾能夠有序施打、得到保護。

她指出，這段時間以來，無論是足跡公布標準、是否普篩、興建方艙、或是進口陸製疫苗，這些說法都不是新的，指揮中心也都已經累積充分經驗來因應。事後也都已經證明，指揮中心的判斷才是正確的。保持信心，共度難關。謝謝每一位「團結防疫守台灣」的國人，也請執政團隊全體同仁，保持信心，全力投入防疫，一起來克服眼前的挑戰。

(中時 )