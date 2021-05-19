新竹縣19日0人確診，新竹縣長楊文科下午舉辦防疫記者會，也指出已完成確診者縣內足跡消毒，因應中央流行疫情指揮中心宣布全國均3級警戒，未來不戴口罩就開罰，也會加強稽查違規營業的場所，另外兩個社區快篩站則位於台北榮總竹東分院、天主教仁慈醫院，以因應可能發生的社區傳染。

楊文科指出，19日零確診是好消息，而新竹市確診者足跡曾到訪新竹縣寶山鄉的高爾夫球場，新竹縣環保局也做好球場及周邊消毒，請縣民不要恐慌。因應中央流行疫情指揮中心宣布全國均3級警戒，相關單位也會加強稽查暫停營業的場所，目前縣內共稽查並開罰1間違規營業的撞球場。

衛生局長殷東成表示，確診者及接觸者均已掌握，民眾不必過度恐慌，有疑慮民眾可於縣內7間醫院自費採檢，快篩部隊也已準備，分別位於仁慈醫院及台北榮總新竹分院，縣內目前共有負壓隔離病床12床、一般隔離病床64床，以因應疫情需求。

新竹縣政府教育處長楊郡慈指出，全縣均停課，仍有少數因家長不得已而送學校照顧的學生，到校率僅2.8％，米粒雲一度因流量過大而無法進入，現已解決，而部分學生因家中無網路，教育處也向教育部爭取，教育處也將把SIM卡及4G分享器送到有需要的學生家中。

楊文科也呼籲，民眾務必遵守防疫規定，戴口罩、勤洗手，若未戴口罩也將直接開罰，聚會室內5人以下、室外10人以下，請大眾多加配合，共度疫情難關。

(中時 )