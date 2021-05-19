新興分局前金所19日中午時接獲報案，稱在大同醫院附近超商有1名外籍男子路倒在超商前，由於國內疫情嚴峻，員警到場時發現該男身著醫院病服，且不願將口罩戴好，除火速請醫院通知其家屬，等待過程中男子情緒激動，不願配合，警上前壓制將他暫時管束。

據了解，46歲的外籍男子昨日因酒醉被送至大同醫院檢查，警方等待家屬到場後，因男子仍情緒過於激動，因此警方將其暫時保護管束，並會同救護人員轉送至凱旋醫院檢查。

(中時 )