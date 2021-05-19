高雄外籍男穿醫院病服路倒超商門口 情緒激動警強制管束 15:422021/05/19 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新興分局前金所19日中午時接獲報案，稱在大同醫院附近超商有1名外籍男子路倒在超商前，由於國內疫情嚴峻，員警到場時發現該男身著醫院病服，且不願將口罩戴好，除火速請醫院通知其家屬，等待過程中男子情緒激動，不願配合，警上前壓制將他暫時管束。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新興分局前金所19日中午時接獲報案，稱在大同醫院附近超商有1名外籍男子路倒在超商前，由於國內疫情嚴峻，員警到場時發現該男身著醫院病服，且不願將口罩戴好，除火速請醫院通知其家屬，等待過程中男子情緒激動，不願配合，警上前壓制將他暫時管束。 據了解，46歲的外籍男子昨日因酒醉被送至大同醫院檢查，警方等待家屬到場後，因男子仍情緒過於激動，因此警方將其暫時保護管束，並會同救護人員轉送至凱旋醫院檢查。 清潔員消毒「包到只剩眼睛」中暑倒路邊 民眾淚崩超心疼 email到人間 (中時 ) #到場 #路倒 #超商 #大同醫院 #外籍男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 同舟共濟 守護台灣 04:102021/05/18 地方新聞 台灣疫情升溫 邊境放寬路遙遙 04:102021/05/18 焦點新聞 妻偷吃吵離婚丈夫氣到心臟病發 她冷眼看猝死下場慘 11:142021/05/18 社會 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 04:102021/05/18 焦點要聞 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 大膽通緝男 逛松菸未戴口罩遭攔大鬧警迅速逮捕 09:462021/05/18 社會 唱完KTV硬扯女同事口罩親吻 噁心男：她眼睛水汪汪 11:092021/05/18 社會 社會熱門新聞 熊貓砍薪「動態費剩10元」 外送員罷工停滿車庫：休自主防疫假 - 社會 阿公店小姐全員脫逃中失聯超過百名 警方追緝堵破口 - 社會 土城男不戴罩爆打21歲店員 頭頂縫12針恐怖照曝光 - 社會 中市議員張耀中之子墜露台亡 一周內痛失兩位至親 - 社會 【阿公店揭密】玩法型態愈來愈多樣 外配攻佔主要陪酒市場 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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