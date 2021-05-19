資策會產業情報研究所（MIC）於19日至31日舉行《34th MIC FORUM Spring新局》線上研討會，全球經濟持續受到疫情、美中對抗兩大因素影響，隨著疫苗陸續施打與各國紓困後有望逐漸復甦，不過變種病毒仍為可能變因。

資策會MIC代理所長洪春暉表示，2021年ICT產業焦點在於全球半導體版圖遷移，隨著疫情與美中對抗打亂ICT供應鏈秩序，半導體缺貨問題已驅使各國開始嘗試掌握半導體自主能力，過去半導體產業完整聚落的生產型態已產生轉變，擁有一定程度的半導體能力已成為多國的國家安全層級考量，美國、歐盟、韓國、日本、中國大陸，甚至東南亞也積極投入。

資策會MIC表示，2020年終端產品需求與缺貨造成重複下單等問題，皆帶動晶圓代工產能需求不斷攀升，台灣8吋與12吋晶圓廠產能持續滿載。

洪春暉表示，中長期觀察，產能的陸續擴建可望緩解供不應求的問題，不過仍須留意過度擴充導致供需反轉的風險。未來隨著全球半導體聚落遷移，將產生更多跨國合作機會，台灣在半導體生產、製造甚至IC設計皆具有一定優勢，應積極爭取國際合作，共創生態系。

除了半導體硬體，地緣政治的變化與疫情發展不斷加速新科技發展，2021年ICT產業發展關鍵仍有「AI」、「資安」與「通訊」三大領域，疫情催生各種遠距、低接觸的應用需求，促進AIoT技術更普及，同時帶來資安疑慮，進而驅動資安新技術與應用加速發展；通訊產業須持續關注5G及專網發展。

洪春暉指出，疫情帶來新商業模式的可能性，企業如何建構營運韌性與數位能力，並且掌握創新機會及培養未來所需人才，是企業是否能在疫後贏得新局的關鍵。

(工商 )