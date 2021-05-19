儘管目前車用晶片吃緊不利生產，美國總統拜登本月18日造訪福特汽車位於密西根州的電動車廠，再次強調他先前提出一項1,740億美元的計畫，提供補助金給升級和復工的車廠設施、建議對新的電動車電池工廠提供政府補貼、提供低成本信用給在本地生產乾淨能源車的製造商、斥資150億美元架設50萬座充電站，以及編列1,000億美元退稅優惠給購買電動車的車主，拜登電動車政策激勵低迷多日的電動車類股，也再次對電動車產業注入強心針!

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，全球電動車發展區動力來自全球暖化、碳排目標及政策利多。根據全球171個國家簽署之巴黎公約，為下個世代提供了具約束力的溫室氣體減量協定，全球碳排目標從2015年到2025年，平均減排目標為40%，其中以歐洲設定2030年車輛每公里排放59克二氧化碳目標，為目前各國設定目標中最嚴格者。此外，根據研究機構統計，2020年全球新能源車銷量為300萬輛，車市滲透率僅4%，HIS預測，2030年新能源車滲透率將達30%，CAGR30%，未來十年電動車將進入高速成長期。

王亨指出，電池技術演進與成本持續下滑，電動車整體擁有成本優勢，有機會與燃油車平起平坐，也讓電動車加速普及。目前美股價值股風格優勢已經逐漸進入尾聲，加上預期通膨在第二季中下旬將見頂回落，因此成長股在進入第二季中旬有望重拾動能，此狀況將有利以成長股為主的科技、電動車族群。建議持續關注近期受惠拜登經濟復甦計畫中受惠的半導體及電動車族群。

(時報資訊)