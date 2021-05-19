外媒援引消息人士報導，因今年初「GameStop史詩級軋空行情」而聲名大噪的免手續費散戶交易平台羅賓漢（Robinhood），最快將在下周公布其股票首次公開發行（IPO）計畫，預計將於6月下旬上市。

消息人士表示，羅賓漢的上市計畫雖已取得進展，但在定案之前，其上市時間和其他細節仍可能改變。

羅賓漢拒絕對此消息發表評論。

今年初Reddit熱門論壇WallStreetBets鄉民號召散戶買進GameStop、AMC娛樂、美國航空等個股，以擊退放空這些股票的對沖基金，這次的散戶抱團行動引爆了空前瘋狂的軋空行情，衡量美股恐慌情緒的CBOE波動率指數一度急飆，投資人擔心一旦這些對沖基金被迫變賣部位彌補失敗的做空押注，就可能加劇市場動盪。

GameStop等個股狂飆，散戶交易量持續暴增，使羅賓漢被迫緊急融資34億美元緩解資金緊張。此外，羅賓漢曾一度收緊部分交易限制，也引發干預市場交易的質疑聲浪，甚至驚動美國國會並遭到傳喚說明。

總部位於加州的羅賓漢由史丹佛大學室友Vlad Tenev和Baiju Bhatt在2013年創立，透過該交易平台，用戶可以進行無限次、免手續費的股票、ETF基金、期權與加密貨幣交易。羅賓漢在3底月宣布已向美國證券交易委員會秘密提交IPO文件，當時有消息指出，該交易平台的估值可能高達500億美元。

(時報資訊)