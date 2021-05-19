大陸演員范丞丞是當紅女星范冰冰的弟弟，高顏值的他還有星姊姊加持，一從選秀節目出道就擁有高人氣，近日他和關曉彤合演的電視劇《曾少年》在南京大學取景，聘請多位保鑣維持秩序，卻沒有出現追星人潮，連臨時招募臨演，都因工錢太低沒有人應徵，處境十分淒涼。

范丞丞和關曉彤日前到南京大學拍攝新戲，劇組因為擔心學生圍觀，雇用大批保鑣保護現場拍攝工作，然而不但沒有出現追星潮，甚至還有學生抱怨具阻擋道路了，有目擊學生表示，劇組拍了一整天都沒有大學生上前拍照，反應十分冷漠，遭到網友吐槽：「估計保鏢從來沒幹過這麼輕鬆的工作。」

范丞丞在南大取景拍戲。（圖/翻攝自微博）

且劇組在當天貼出公告，以每人每天75元（約新台幣350元）招聘臨演，沒想到一整天都沒有任何人來應徵，大學生還在網路上抱怨，自己出去做家教一個小時就幾百塊錢，開出這樣價格簡直污辱人格，消息曝光後，在網路上掀起討論，不少人都大讚南京大學學生們淡定的反應。

劇組人員發文闢謠。（圖/翻攝自微博）

「頂流明星被南大羞辱」、「范丞丞、關曉彤在南京大學被赤裸裸羞辱」等相關新聞在微博瘋傳，氣得劇組發文澄清，他們從沒在校園內招過臨演，還揚言要對造謠者提告，絕不向不實消息低頭。

(中時新聞網)