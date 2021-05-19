新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊台北市公有傳統市場及三大地下街，台北市議員郭昭巖要求，市場處應通盤考量，針對攤商租金以及市場的物業管理費用做減免；對此，市場處表示，目前以防疫為優先考量，未來是否會補助要看北市府的規劃，但這要等疫情過後才會開始。

郭昭巖指出，去年因為疫情接獲自治會、攤商陳情，去年3月至8月北市府補助攤位租金減半，今年疫情更嚴峻，且中央已宣布全國進入三級警戒，郭呼籲，全民抗疫，也考量攤商、自治會生計，疫情紓困能夠提前部署，讓人民能夠安心抗疫。

此外，台灣透過COVAX平台購買40萬劑AZ疫苗抵台，郭昭巖接獲北台灣汽車客運業工會聯合會理事長高令國陳情，希望能讓擔任大眾運輸的第一線客運公車駕駛，優先施打疫苗。

郭昭巖表示，希望北市府協助公車駕駛排入優先快篩、並列入優先施打疫苗範圍，也呼籲北市府能夠全盤考量，保障駕駛及乘客安全、維持公眾運輸正常運作。

(中時 )