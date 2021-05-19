繼「513大停電」後17日晚間又再度停電，一週內兩度停電，讓全台民眾陷入疫情與停電兩大恐慌中。國民黨立委李德維指出，停電當日，加油站員工拿著手電筒不斷畫圈，提醒駕駛員加油站斷電歇業；員警一邊戴口罩一邊得吹哨取代紅綠燈，萬般窘迫；騎樓下被32度高溫逼出的民眾，彼此相隔一大步聊天；社區中庭民眾邊保持社交距離，邊相互問候「冰箱物資怎麼辦？」以上「4大奇觀」，讓他不禁諷刺道：「世界看好了！台灣只示範一次，一週內停電兩次，沒有官員負責下台！」

李德維18日在臉書發表文章《世界看好了！》內文指出，漆黑的路邊，有個光點不斷畫圈，近看原來是一名加油站員工，汗流浹背用手電筒，提醒駕駛員加油站斷電歇業。路中央，員警一邊戴著口罩，一邊還得吹哨取代紅綠燈，顯得有點窘迫。騎樓下，黑影錯落而立，偶有手機亮光，還有人聊天，群聚是因為在攝氏32度的夏夜卻沒有冷氣，相隔一大步則是因為防疫的顧慮。社區中庭裡，幾天不見的鄰居又見面了，大家足不出戶幾天也受不了必須出來散步，有人擔心人越來越多怎麼保持距離，有人抱怨冰箱裡塞滿的物資怎辦。

李德維痛批，原本覺得中部鄉親承擔自來水「供五停二」已經夠委屈，沒想到全國百姓都要忍受電力隨時中斷。李質疑，一週停電兩次，總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌也道歉兩次，然後呢？官員、民代們聯手造成防疫破口，讓大家被迫關在家中，「你們又把電給關了！」

面對民眾慘況，李德維表示，看看那些街頭巷尾黑暗中汗濕的臉孔，再看看疫情三級警戒發布後空蕩的街頭，一直以來，都是台灣民眾以無比的堅強與自律在應對這些人禍，替官員們擦屁股，實在令人心酸心疼。李直言：「世界看好了！台灣只示範一次，一週內停電兩次，沒有官員負責下台！啊對不起，恐怕不知道還會示範幾次。」

(中時新聞網)