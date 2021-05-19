有民代指新北市的防疫旅館是六都最少，新北市長侯友宜19日疫情記者會表示，新北防疫旅館住房率不到6成，目前還有空房，月底前會多增加621房總數達1741房，絕對夠，不要以訛傳訛。

侯友宜說，防疫旅館必須跟業者徵調，若讓他們入住率降低會非常抱歉，所以必須做最有效的管控與滾動式檢討，不要浪費，才能讓業者維持生計。

侯友宜說，新北市防疫旅館絕對夠，且新北防疫旅館跟別地區防疫旅館不一樣，絕對分艙分流，沒有混居， 新北市一定有順序、有步驟、有方法，請大家相信市府會把資源分配做到好。

(中時 )