新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入三級警戒。台南市政府為減少群聚及傳染風險，19日宣布自即日起至5月28日止，全市電影片映演場所等觀展觀賽場所、教育學習場域，以及860家自助選物販賣機店（即夾娃娃機店）均停止營業，市府還籲請市民非必要不要外出。

市府新聞處指出，台南市的電影片映演場所共有13家，分別是：麻豆戲院、南台影城、今日戲院、全美戲院、台南真善美劇院、大遠百威秀影城、南紡威秀影城（A1館、A2館）、FOCUS威秀影城、新光影城、國賓影城（東區分公司B1）、國賓影城旗艦館（中華分公司）、台南仁德秀泰影城、新建國戲院等。其中，除新建國戲院已長期停業外，麻豆戲院日前也宣布從17日至28日自主停業。

台南市除已關閉八大及休閒娛樂場所、電影片映演場所外，昨天還宣布關閉的觀展觀賽場所，計有：展覽場、集會堂、體育館、活動中心、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。

此外，教育學習場域包括：社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構（社會教育館、科學教育館、圖書館）及老人共餐活動中心等其他類似場所，也全都宣布關閉。

至於全市860家自助選物販賣機店（即夾娃娃機店），經市議員蔡筱薇以這類商店多為無人看管的室內空間，呼籲市府關閉，避免成為防疫破口後，市府下午也宣布，全市自助無人選物販賣機店即日起禁止營業。

(中時 )