全台疫情緊張，各縣市都在忙防疫，但民進黨民代卻開始檢討藍營執政的縣市，羅致政痛批侯友宜篩檢落後，這讓台北市議員羅智強相當不滿，發文表示民進黨發現自己防疫落漆，就開始把責任往地方政府推，指揮中心淪為「報數中心」，全部的責任都在過去一年強力反對普篩的陳時中。

羅智強今(19)日發文表示，過去一年就是陳時中死命反對擴大篩檢，民進黨還扯一堆偽陰偽陽的理由，說主張普篩廣篩的人是來亂的，怎麼現在疫情擴散，民進黨反過來痛批地方篩檢落後？民進黨忘了去年彰化衞生局長和台大公衛合作辦了萬人篩檢，找出了隠藏的確診者，這本該記防疫一功，結果呢？彰化衞生局長被民進黨和網軍大出征，還被陳時中的衞福部嗆法辦。

羅智強想問，這樣子的指揮中心，哪個地方政府敢「超前部署」篩檢大隊？當疫情守住，可以當英雄時，陳時中唱歌跳舞，享受「順時中昌，逆時中亡」的無限光榮，但當疫情出現破口，要人扛責的時候，就換侯友宜、柯文哲上場，「英雄是我、狗熊你當」，真是好偉大的防疫戰略！

羅智強痛批羅致政，如果去年陳時中不要一力反對普篩廣篩，讓台灣有一年時間建立篩檢體系、擴充篩檢能量，今天還會有羅致政口中的「篩檢落後」嗎？防疫出事中央龜縮當路人甲沒關係，責任全推地方也無所謂，如果地方政府該負全責，那鄭文燦對防疫旅館管理不力造成這波防疫的大破口，怎沒見你批評鄭文燦？

目前疫情嚴峻，羅智強奉勸民進黨，這種老套的雙標，可以收斂一點嗎？

(中時新聞網)