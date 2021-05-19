疫情擴大，針對藍營提出，應該讓副總統賴清德擔任防疫指揮官；民進黨發言人周江杰表示，台灣擁有專業的防疫團隊，及第一線堅守崗位的醫護人員，「但偏偏有人一直想要換掉他們」。

此外，對於藍營提出要雙北大規模廣篩，及國民黨主席江啟臣也針對蔡政府執政五週年發表談話。

周江杰說，他建議國民黨立院黨團聽一下上周國民黨主席江啟臣在國民黨中常會的談話。江啟臣主席不僅暫緩既定的公投宣講、集會活動，也呼籲國民黨的黨公職人員，全力配合支持疫情指揮中心的防疫工作，共度疫情難關，這是江主席上週的談話。

他強調，台灣因為有專業防疫團隊級，及第一線堅守崗位的醫護人員的付出，加上民眾全力配合疫情指揮中心防疫工作的進行，才可以一次次度過疫情難關。

他說，但偏偏有人一直想要換掉他們！在疫情嚴峻的時刻，台灣最不需要的就是主席候選人的政治口水。國民黨不顧防疫、只為政黨利益盤算，只會令全民厭惡。

(中時 )