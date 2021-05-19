台中市衛生局公布確診大里70歲女性足跡。（台中市政府提供）

台中市衛生局公布確診沙鹿工程師足跡。（台中市政府提供）

台中市衛生局公布確診東大學生足跡。（台中市政府提供）

國內疫情不斷升溫，台中市20日新增5例確診，包括東海大學、朝陽科大、潭子、沙鹿、大里等5人確診，其中除了朝陽科大女學生仍在疫調還未找到接觸旅遊史，其他四人都有來源可尋；但兩名大學生足跡相當廣，含中友百貨、一中商圈、第三市場以及四維自助餐，市府環保局除立即進行清消，經濟局也劃定區域限制商店不能內用。中友百貨公司已經宣布於19日下午5:00起至20日封館2日，進行全館清潔消毒作業。

中市衛生局公布案2413為西屯東大男學生14日、15日與三名來自北部的高中同學住在企業家大飯店，足跡包括阿連米粉湯、東協廣場等地。

另一名為住潭子79歲退休男，他經常往返台北、台中，5月8日曾到台北大安區並搭火車2334班次從豐原改電聯車回到潭子住家，並曾與友人一起聚會，15出現症狀。

而案2351則為住沙鹿的年輕工程師，因其女兒平日給彰化的父母照顧，其父母則為彰化葡萄盤商歌唱班同學，一家五日採檢，其父母、女兒和他都確診，妻子則為陰性。

另名確診者2353案為大里70歲女性，曾到台北龍山寺買衣服，再搭國光號回台中，15日發燒，17日確診；至於霧峰朝陽科大女學生正在疫調，目前還未找到明顯的感染源，但她的足跡相當廣包括一中商圈、中友百貨、第三市場、四維自助餐。

(中時 )