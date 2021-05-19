中央宣布第2批AZ疫苗41.04萬劑將抵台，對於新北市的施打順序為何，新北市長侯友宜今受訪表示，目前還是以第一線的醫護人員為主要施打對象，包括第一線看診的醫師、護理師等等，若後續也更多疫苗量也會提供給一般民眾接種。

侯友宜說，新北市要全力守住第一線的醫護人員，中央日前撥給新北市的第一批AZ疫苗，新北市的施打率已達82％，剩下的疫苗將全數提供給醫事人員施打。

侯友宜說，至於第2批抵台的41.04萬AZ疫苗，還是希望能以醫事人員為主，請他們先保護好自己才能保護他人，希望大家體諒。

侯友宜指出，如果後續還有剩餘的疫苗劑量，將提供給一般民眾施打，像是流感疫苗一樣，新北市有670個接種點可以接種，盼讓全民都有保護力，儘早恢復正常生活。

侯友宜說，他從第一開始就鼓勵大家打疫苗，現在疫苗量不夠沒關係，希望政府間通力合作，趕快讓疫苗抵台，全民一起來施打。

(中時 )