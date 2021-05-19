根據台東縣政府教育處統計，國小到校學生527位，占總數的5.98％。根據教育處統計，國小到校學生527位，占總數的5.98％。（蔡旻妤攝）

根據台東縣政府教育處統計，國小到校學生527位，占總數的5.98％。（蔡旻妤攝）

疫情延燒，19日全國學校停課，各校採線上教學，部分台東偏鄉學童仍到校上課，台東縣兩所偏鄉國小分別有5至6名學生到校；由於家長都是雙薪，孩子獨留家中無人照顧，經考量後，還是請學校老師幫忙照顧比較安心。此外，台東市區有家長表示，自己原本就是3C白癡，從早上8點半搞到現在，線上課程還是不會操作，雙手一攤乾脆「放生」孩子讓他好好放個假。

富山國小利吉分校全校23名學生，仍有5人到校，校長廖偉民表示，家長是雙薪或單親家庭，無法照顧孩子，學校會提供照顧及供餐，為落實防疫、避免群聚，仍鼓勵家長盡量請防疫照顧假，讓孩子留在家安心學習。供餐部分，19日依學生數量調整並正常供餐，與家長溝通後，20日起由學生自理，學校不供餐。

校園空蕩蕩，原有53名國小、26名幼兒園學生的大鳥國小，僅有2名國小、4名幼兒園學生到校。大鳥國小校長胡菁萍表示，不少家長說停課突然，孩子沒人照顧，只好麻煩學校老師。校方由老師先替學生複習數學或者其他科不熟的部分；而其他老師更忙碌，不僅忙著測試線上教學載具，還得將平板、筆電等送至學生家中。

台東市區也有1名家長崩潰表示，「媽媽3C白癡、兒子一問三不知」，自己原本對3C就很苦手，從早上8點半起床開始，就照著平台指示操作，還是不會弄，由於就讀國小的兒子平時都實體上課，鮮少接觸線上課程，她大嘆「當家長好難」。

根據教育處派員實地各校統計，全縣國中到校學生59位，占總數的1.14％；國小到校學生527位，占總數的5.98％。處長林政宏表示，若因防疫停課，孩子在家中無法獲得妥善照顧時，學校仍會妥適肩負起照顧責任，但請家長配合防疫停課，若非必要應減少學生的移動，在家多元學習。

(中時 )