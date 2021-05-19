百想新人朴柱炫演出韓劇《MOUSE窺探》。（friDay影音提供）

19禁驚悚懸疑韓劇《MOUSE窺探》由韓國全能男神李昇基、百想藝術大賞電視新人女演員朴柱炫、「小孫藝珍」景收真、李熙俊主演，朴柱炫談到拍攝該劇印象最深刻的場面，她說是目擊奶奶被人攻擊後死亡的一幕，「我現在想到那個場面還是覺得很心痛！」她也透露，那場戲是和前輩李熙俊一起拍的，不只要在零下14度低溫室外淋雨，還要投入情緒極端的感情戲，「我記得現場非常冷，我很努力的想辦法讓自己專注，以及對抗全身凍僵的感覺，後來回家洗澡時，我的身體非常刺痛！」但也因為她敬業拍攝，讓該劇戲劇張力十足。

有「小孫藝珍」封號的景收真在劇中飾演節目製作人崔洪珠，她分享劇中有不少畫面相當具衝擊性，其中有名謀殺受害者被綁在椅子上活活燒死，最讓她感到驚嚇，「我其實沒有什麼害怕的東西，但看到殘忍的畫面會有點無法承受。」不過劇組私下互動並不像劇情這麼嚴肅，她說：「拍攝過程非常有趣，大家都會忍不住笑場，武治（李熙俊）和正直（李昇基）常常只要對到眼就笑個不停。」

提到笑場，李熙俊深有同感，他表示：「雖然要拍攝的是嚴肅場面，但因為演員們感情太好了，常常忍不住笑場，有時還會憋笑憋得很辛苦。」他在劇中飾演的刑警高武治經歷不少磨難，讓他精神上承受巨大壓力，他坦言一開始曾猶豫是否接演，「但覺得能詮釋這樣的角色機會難得，再加上聽說李昇基表示，如果不是我演高武治、他就不加入，這也是讓我決定接演的重要原因。」

劇中高武治最喜歡的料理是雜菜，請李熙俊向台灣觀眾推薦一道韓式料理，他分享：「我人生第一次出國旅遊是30歲時的台灣自助旅行，當時在台灣夜市吃過的蚵仔煎讓我相當難忘，雖然台灣也有許多美食，但如果要推薦韓式料理的話，我想推薦最常吃的辣炒豬肉和大醬湯。」

(中時 )