中國演出行業協會網路表演（直播）分會當日發佈的《2020年中國網路表演（直播）行業發展報告》對主播族群進行分析：從年齡分佈來看，24至30歲年齡段的主播最多，占全部主播的近40％；從地域分佈來看，主播主要集中在三線及以上城市；從收入來看，大多數主播月收入3000至5000元人民幣。

根據《北京晚報》報導，5月18日2021中國網路表演（直播與短視頻）行業年度峰會在上海召開。峰會期間發佈《2020年中國網路表演（直播）行業發展報告》。

該報告顯示，從事主播族群方面截至2020年底，大陸網路表演（直播）行業主播帳號累計超1.3億（根據23家平台匯總數據），其中日均新增主播峰值為4.3萬人。

直播使用者方面，2020年網路直播使用者規模達到6.17億人，占中國網民整體的62.4％。此外，電商直播用戶在2020年快速增長達到3.88億人；直播用戶人均觀看時長分佈中，觀看1至2小時的用戶占比較高、占比33.4％；觀看0.5至1小時的用戶占比26.7％。

(旺報 )