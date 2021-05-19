杜絕新冠肺炎防疫破口，台中市19日出動上百名清潔員，使用各式機具針對大里區沿街大規模消毒，圖中一輛消毒車伸出延伸管，由消毒人員沿街噴出消毒霧。（黃國峰攝）

杜絕新冠肺炎防疫破口，台中市19日出動上百名清潔員，使用各式機具針對大里區沿街大規模消毒，圖中一輛消毒車沿街噴出消毒霧。（黃國峰攝）

國內疫情升溫，為防止疫情擴散，台中市政府環保局防疫消毒大隊19日動員11個區清潔隊，共上百名消毒人力，使用背負式水霧機、消毒車、霧砲車，全面消毒大里區戶外公共環境及最新霧峰案例足跡，環保局長陳宏益提醒染疫大部分是在室內，民眾在家可用「5055消毒法」簡易自製消毒水，來消毒自家，內外夾攻強力杜絕病毒傳播。

環保局19日動員11個區的清潔隊，共上百名清潔員，使用22台背負式水霧機、12輛消毒車及3輛霧砲車，根據大街或小巷來分類噴灑消毒藥水，陳宏益提醒消毒人員，要特別加強消毒民眾易接觸地方，如候車亭座椅、扶手等，全力守護城市環境安全。

陳宏益也表示，由於新冠肺炎病毒傳染途徑以室內人群接觸為主，所以室內風險更高，尤其如餐飲店的營業場所，更應落實定期消毒，民眾可用「5055消毒法」簡易自製消毒水，只要將一般市售漂白水稀釋50倍，抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭1次，就可讓居家室內空間常碰觸的物體表面達到消毒效果，外面公共區域交給環保局，室內交給民眾，內外夾攻，強力防堵病毒。

環保局呼籲，疫情期間，各營業場所管理單位、各社區管委會應定時消毒場所內部環境區域，如民眾常碰觸到的手扶梯、電梯按鈕、桌子、座椅及水龍頭；此外配合中央政策，各級學校、公私立幼兒園今日起至5月28日停止到校上課，請市民盡量宅在家，並落實「常洗手、勤消毒」及「口罩不離口 聚會別找我」等重要防疫措施，大家團結合作共同抗疫，打贏這場防疫戰爭。

(中時 )